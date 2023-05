Nápoles explode de alegria com Scudetto

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/05/2023 - 18:26 Compartilhe

SÃO PAULO, 4 MAI (ANSA) – A cidade de Nápoles, na Itália, explodiu de alegria nesta quinta-feira (4) com o terceiro título do Napoli no Campeonato Italiano, colocando um ponto final em um jejum de 33 anos.

Após o empate por 1 a 1 em Údine, os torcedores napolitanos celebraram a histórica conquista com fogos de artifício, bombas de fumaça, buzinas, champanhe e muita música. Os fãs fizeram um barulho ensurdecedor na capital da Campânia.

Por volta de 60 mil torcedores assistiram ao decisivo duelo virtualmente no estádio Diego Armando Maradona. Depois do apito final na Dacia Arena, todos se uniram em um só grito: “Somos os campeões da Itália”.

“Um dia histórico! Obrigado, Napoli”, disse um torcedor azzurro chorando.

O prefeito de Nápoles, Gaetano Manfredi, comemorou a “merecida” conquista antecipada do título da Série A pelo Napoli.

“Finalmente! Os azzurri conquistaram um merecido Scudetto pelo jogo, paixão e mentalidade. Um time de jovens talentos, um clube saudável e um público extraordinário de torcedores: uma mistura vencedora que só representa o início de um ciclo de sucessos”, declarou.

Outro que celebrou bastante o tricampeonato napolitano foi o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, que acompanhou o duelo em Nápoles.

“Obrigado, obrigado, obrigado e obrigado. Hoje é o coroamento de uma espera de 33 anos”, celebrou o mandatário partenopeo.

O técnico do Napoli, Luciano Spalletti, afirmou que está muito feliz em ver os torcedores felizes com o título da Série A.

“Minha maior emoção é ver os torcedores napolitanos felizes.

O problema foi chegar até aqui, eles vão conseguir superar certos momentos de suas vidas pensando neste momento. Essas pessoas têm o direito de viver esses momentos”, comentou.

Com três troféus faturados, o Napoli superou Lazio e Fiorentina, que possuem dois, e tem o mesmo número de conquistas da Roma, campeã pela última vez na temporada 2000/01. (ANSA).

