Naomi Watts se casa com colega ator e recebe felicitações de ex-namorado de 11 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/06/2023 - 22:49 Compartilhe

A renomada atriz Naomi Watts oficializou sua união com o também ator Billy Crudup. A notícia do casamento veio à tona por meio de uma postagem da celebridade de 54 anos no Instagram. Nos comentários da publicação, destacam-se as felicitações de Liev Schreiber, também ator e pai dos dois filhos de Watts, o qual foi seu parceiro por 11 anos.

“Amarrada!”, escreveu Watts na legenda de uma foto em que ela e Crudup aparecem sorridentes enquanto deixam o tribunal de Manhattan. “Parabéns!!! Lindos!!!”, comentou Liev Schreiber no espaço de comentários da postagem com a foto.

+ Família acredita que Britney Spears esteja dependente de metanfetamina e cantora rebate

+ Virginia e Zé Felipe viajam em jato particular para Dia dos Namorados sem as filhas

Na imagem, Watts exibe seu deslumbrante vestido da grife Oscar de La Renta, avaliado em US$ 7,4 mil (R$ 36 mil). Em seguida, ela compartilhou fotos mais descontraídas em seus Stories do Instagram, mostrando um pouco da celebração após o casamento.

“Marido”, escreveu Watts ao lado de uma selfie sorridente ao lado de Crudup. Em seguida, ela publicou fotos destacando seu vestido e buquê. Na legenda de uma delas, confessou: “Flores do mercadinho da esquina”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias