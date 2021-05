Naomi Osaka estreia com vitória em Roland Garros

PARIS(Reuters) – A tenista número dois do mundo, Naomi Osaka, derrotou a romena Patricia Maria Tig por 6-4 7-6 (4) em sua estreia no Aberto da França neste domingo, na esperança de melhorar sua performance no saibro.

Osaka não passou da terceira rodada em suas aparições anteriores em Roland Garros e chegou a Paris após derrotas em Madri e Roma.

Mas a vencedora do título japonês por quatro vezes não deu sinais de estar distraída em uma quadra ensolarada de Philippe Chatrier com o animado debate após seu anúncio de que não participaria das coletivas à imprensa no Aberto da França por motivos de saúde mental.

A decisão não incluiu entrevista pós-jogo na quadra e perguntada sobre como ela adapta seu jogo para a superfície, Osaka disse: “é um trabalho em progresso. Espero que quanto mais eu jogo, melhor eu jogo”.

“Estou muito feliz por ter vencido. É uma quadra linda. Só joguei duas partidas aqui (no Philippe Chatrier), uma antes do telhado e outra agora, então espero continuar assim.”

Osaka, de 23 anos, que perdeu o torneio do ano passado devido a um problema no tendão da coxa, não estava interessada em se engajar em ralis longos e parecia muito poderosa contra Tig, 63º colocada.

