Naomi Osaka é multada por boicotar mídia, pode ser expulsa do Aberto da França

(Reuters) – A tenista japonesa Naomi Osaka pode ser expulsa do Aberto da França se continuar a boicotar as coletivas de imprensa pós-jogo do torneio, disse a diretoria dos torneios de tênis do Grand Slam neste domingo.

Osaka, que foi multado em 15 mil dólares por faltar à entrevista coletiva após sua vitória na primeira rodada em Roland Garros, também pode enfrentar suspensão de outros torneios do Grand Slam, acrescentou.

A quatro vezes campeã de Grand Slam disse no início desta semana que não participaria das coletivas de imprensa durante o Aberto da França, alegando motivos de saúde mental.

(Reportagem de Julien Pretot)

Veja também