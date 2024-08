Naomi Osaka é eliminada por Muchova na 2ª rodada do US Open

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/08/2024 - 0:06 Para compartilhar:

O retorno da tenista japonesa Naomi Osaka ao Aberto dos Estados Unidos, torneio que venceu duas vezes, terminou na noite desta quinta-feira (29) com uma derrota na segunda rodada para a tcheca Karolina Muchova.

Osaka, que caiu para a posição 88 do ranking da WTA, desperdiçou grandes oportunidades até perder por 6-3 e 7-6 (7/5) para Muchova (52º), semifinalista da última edição em Nova York.

A japonesa, que ficou de fora daquele torneio por causa da maternidade, luta para voltar à elite, mas ainda não chegou à terceira rodada do Grand Slam desde o Aberto da Austrália de 2022.

Na terça-feira, Osaka teve um retorno emocionante a Flushing Meadows ao derrotar de forma brilhante a décima cabeça-de-chave Jelena Ostapenko, da Letônia, sua primeira vitória contra uma integrante do top 10 da WTA em quatro anos.

Em lágrimas, a japonesa reconheceu que durante a sua ausência duvidou se voltaria a competir em Nova Iorque, onde conquistou dois dos seus quatro títulos de Grand Slam, em 2018 e 2020.

Na noite desta quinta-feira ela foi novamente muito ovacionada ao ser recebida pelo público na quadra central, onde apareceu com uma versão escura de seu traje personalizado, com as costas cobertas por um laço branco.

“Estou feliz de ver que tantas pessoas me apoiaram. Estava com saudades”, disse Osaka antes de fazer uma autocrítica na sala de imprensa. “Em momentos importantes fiquei nervosa, preciso disputar mais jogos, principalmente em grandes palcos”.

“Estou trabalhando mais do que nunca e espero que isso me dê resultados”, afirmou. “Na minha cabeça, sinto que ainda posso vencer esses torneios”.

Osaka dominou o primeiro set contra Muchova, que, após seu sucesso no ano passado em Flushing Meadows, também sofreu longos nove meses de inatividade devido a uma lesão no pulso.

Mas depois que Osaka desperdiçou um break point no quarto game, foi a tcheca quem quebrou o saque e abriu 4 a 3 e venceu o primeiro set.

Na segunda, a japonesa elevou seu nível e chegou a ter três bolas para empatar a partida, que acabou desperdiçando com um saque errático.

No tiebreak ela chegou a abrir 4-2, mas cometeu sua quarta dupla falta, abrindo as portas para a recuperação de Muchova, que agora enfrentará a russa Anastasia Potapova valendo uma vaga nas oitavas de final.

“Sinceramente, este ano a maior vitória para mim foi poder voltar a jogar”, disse a tcheca, que disputou apenas 12 jogos desde o seu regresso em Eastbourne, em junho.

bur-gbv/cl/aam