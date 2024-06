Naomi Osaka cai nas quartas de final do WTA 250 de ‘s-Hertogenbosch

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/06/2024 - 20:17 Para compartilhar:

A tenista japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, foi eliminada nas quartas de final do WTA 250 de ‘s-Hertogenbosch, na Holanda, com a derrota para a canadense Bianca Andreescu nesta sexta-feira (14).

Andreescu fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 3-6 e 7-6 (7-3), em duas horas e 15 minutos.

Aos 26 anos, Osaka retornou ao circuito nesta temporada depois de ter ficado 15 meses longe das quadras, período em que deu à luz sua primeira filha.

Em Roland Garros, a japonesa avançou até a segunda rodada e chegou a ter um match point contra a atual número 1 do mundo e posteriormente campeã do torneio, a polonesa Iga Swiatek.

Andreescu, de 23 anos, ainda não correspondeu às altas expectativas que gerou após o título do US Open em 2019. Ela entrou no torneio de ‘s-Hertogenbosch como número 228 no ranking da WTA.

Na semifinal, a jogadora canadense vai enfrentar a italiana Dalma Galfi.

