Naomi Osaka anuncia que abandona Roland Garros

A tenista japonesa Naomi Osaka, número 2 do mundo, envolvida em uma briga com os organizadores de Roland Garros por se recusar a participar de coletivas de imprensa, anunciou nesta segunda-feiraue abandona o Grand Slam.

“O melhor para o torneio, para os outros jogadores e para o meu bem-estar é a minha saída (do torneio) para que cada um volte a se concentrar no tênis”, escreveu a japonesa no Twitter.

