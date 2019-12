‘Não vou viver uma vida infeliz’, afirma Pedro Scooby

O surfista Pedro Scooby falou sobre sua relação com a namorada, a modelo Cintia Dicker, e ressaltou que seu objetivo é encontrar felicidade no amor. Pedro foi casado com a atriz Luana Piovanni.

Em entrevista ao Observatório dos Famosos, Scooby também falou sobre seus relacionamentos passados, com Luana e a cantora Anitta.

“Sempre segui meu coração e me relacionei com pessoas que gostava. Foi com a Luana assim, depois com a Larissa [Anitta] e agora com a Cintia. Vou seguir minha vida assim e se não der certo vou me relacionar com outra pessoa e vou tentar dar certo. Quero ser feliz no amor e pode ter certeza que não vou viver uma vida infeliz”, comentou.

Scooby tem três filhos com Piovanni, Dom, Liz e Bem, e afirmou que os três aprovaram o recente relacionamento com Dicker: “as crianças estão apaixonadas nela. A Cintia é uma mulher maravilhosa, gente boa, alto astral e muito parecida comigo”.

Recentemente o surfista sofreu um acidente na praia de Nazaré, em Portugal, onde ficou debaixo d’água por quase um minuto. “Estive perto da morte, mas estou vivo. Problemas acontecem, mas a vida continua”, disse Scooby após o resgate.