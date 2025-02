‘Não vou aceitar acordos feitos pelas costas’, diz Zelensky

MUNIQUE, 15 FEV (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, garantiu neste sábado (15) que não aceitará nenhum acordo feito “pelas costas” de seu país.

Em uma conferência de segurança em Munique, na Alemanha, o mandatário declarou que chegou o momento de “criar tropas de defesa europeias” e alertou que a Rússia deseja enviar soldados para Belarus, país que faz fronteira com três nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

“A Ucrânia nunca aceitará acordos feitos pelas nossas costas e sem o nosso envolvimento, é uma regra que deve ser aplicada a toda Europa. Nenhuma decisão sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. A Europa deve ter um assento à mesa quando decisões são tomadas sobre ela”, declarou Zelensky.

O chefe de Estado de Kiev analisou que a principal garantia de segurança é a “adesão da Ucrânia à Otan”, além de mencionar que “mais cedo ou mais tarde haverá uma fronteira entre a guerra e a paz”.

Zelensky revelou que teve uma “boa conversa” com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que teria dito ao seu homólogo europeu que “precisavam se encontrar”.

“Eu confirmei a ele e disse que era importante para nós nos encontrarmos primeiro, nós dois. Eu disse a Trump que Putin tem medo dele”, mencionou o ucraniano. (ANSA).