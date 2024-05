‘Não viemos para ver o Madrid levantar a taça’, avisa técnico do Dortmund

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/05/2024 - 17:45 Para compartilhar:

O técnico do Borussia Dortmund, Edin Terzic, afirmou nesta sexta-feira (31) que sua equipe está confiante e se sente capaz de vencer o Real Madrid na final da Liga dos Campeões, em Wembley.

“As finais não se jogam, se ganham. Isso é o que eu sinto nesses momentos. Mas para isso temos que ganhar do Real Madrid em Wembley. Queremos ter o troféu nas nossas mãos”, disse Terzic em entrevista coletiva na véspera da decisão.

“É claro que o Real Madrid é o favorito, mas isso não importa para nós. Também não éramos favoritos contra o Atlético [de Madrid] e o Paris Saint-Germain. Agora é hora de sermos corajosos. Não viemos aqui para ver como o Real Madrid levanta mais uma taça”, avisou o treinador.

“As melhores coisas que me aconteceram na vida foram as que não tinha planejado”, disse Terzic sobre a surpreendente presença do Dortmund na final da Champions.

Vencer os dois jogos da semifinal contra o PSG parece ter dado confiança ao time alemão, que na Bundesliga terminou apenas na quinta posição.

“Sabemos que podemos vencer qualquer um. Derrotamos o PSG duas vezes. É muito bom chegar à final sabendo do que somos capazes”, disse o zagueiro Nico Schlotterbeck.

