“Não vejo problema”, diz Larissa Manoela após críticas sobre fotos de biquíni

Larissa Manoela está com apenas 18 anos e revelou em entrevista ao Universa, do UOL, o que pensa sobre as críticas que ela recebe frequentemente por compartilhar fotos de biquíni em suas redes sociais.

Uma foto em questão chamou mais atenção do público recentemente. A jovem atriz foi duramente criticada por conta de uma foto postada em viagem à praia.

“Eu estava de férias, numa praia deliciosa com meus pais e meu namorado. Não vi problema em postar foto de biquíni. Só que eu tenho um filtro natural, porque tenho fãs que são muito pequenos”, afirmou Larissa.

Na sequência, a jovem também diz que não leva em consideração os comentários maldosos feitos pelos seguidores e que prefere dar importância aos tentam elevar a sua autoestima.

“Os comentários positivos me motivam muito, embora o mal ainda esteja presente. As positivas eu levo pra vida e as ruins eu bato o olho e falo: ‘essa pessoa está me seguindo tanto que tem que achar um defeito’. Estou feliz com essa fase; em crescer e aprender. Estou pronta para essa nova vida aos 18 anos”, contou.