‘Não vamos tirar o pé’, diz CEO da Ducati no Brasil

SÃO PAULO, 28 MAI (ANSA) – A marca italiana Ducati está investindo em lives e conversas virtuais para se comunicar com o público e o mercado durante a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Para isso, a marca lançou a “Live Ducati”, e o CEO da empresa no Brasil, Diego Borghi, participou de um debate sobre o futuro do mercado das duas rodas com o CEO da Regus e Spaces no país, Tiago Alves.

“Precisamos refazer nossos planejamentos, repensamos as formas de agir para 2020. Tivemos um ano de 2019 bem bacana, com crescimento de 19%. Dentro do grupo, fomos uma das três subsidiárias que mais apresentaram crescimento no ano passado. A gente vai manter nossos pilares sólidos para 2020. Não vamos tirar o pé de jeito nenhum. A gente entende o cenário novo, mas estamos bem otimistas com o pós-pandemia”, disse Borghi durante a conversa.

Fazendo uma análise do setor, o executivo destacou que o ano de 2019 marcou a “luz no fim do túnel” para as duas rodas no país, mas que a inesperada pandemia acabou criando uma “crise sem precedentes”.

“Mobilidade e duas rodas combinam muito. Durante a pandemia, a gente conseguiu observar uma coisa muito interessante. O transporte de basicamente tudo para a casa das pessoas é feito em duas rodas. Itens de comida, de entrega, de lojas. Hoje, duas rodas ajudam muito a levar tudo para a casa das pessoas”, ressaltou.

Borghi também destacou que o Brasil é um dos “cinco maiores países” no mercado de duas rodas e que isso deixa a nação em uma posição “estratégica”. Lançamento Scrambler Icon – O projeto “Live Ducati” estreou no dia 18 de maio e abordou o novo modelo da moto Scrambler Icon e também como a marca italiana se adaptou à pandemia. Transmitido de maneira multiplataforma no YouTube, Instagram e Linkedin, o programa apresentou os detalhes e a história da motocicleta lançada no mês de abril. “Diante do cenário atual, onde enfrentamos essa pandemia do coronavírus, a proposta de uma live consegue nos deixar um pouco mais próximos, mas de maneira segura e seguindo todos os protocolos oficiais”, destacou Borghi.

O CEO da Ducati no Brasil ainda disse que a rede de concessionárias da marca se adaptou ao momento. Segundo Borghi, coisas simples ganharam uma nova importância, como o atendimento via WhatsApp, com informações mais detalhadas, envio de fotos, vídeos e detalhes da moto.

“Além disso, a rede vem trabalhando com postagens informativas nas redes sociais, que têm sido ferramentas fundamentais para manter o cliente bem informado”, ressaltou. Já a fábrica em Manaus (AM) se readequou para proteger os funcionários, com maior distância interpessoal, medição de temperatura e uso de equipamentos de segurança e higiene.

Sobre a Scrambler Icon, Borghi ressaltou que a história da moto começou em 1962, “quando foi criada para atender ao mercado americano devido à demanda criada pelo legendário ator Steve McQueen”. “É uma moto para uso em qualquer condição, ideal para atender às demandas do exigente ducatista. A Scrambler é a interpretação contemporânea e autêntica que inspira uma releitura do seu próprio estilo”, descreveu. (ANSA)