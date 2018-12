“Não vamos perder a esperança”, dizem pais de Madeleine McCann

Kate e Gerry McCann, pais da menina Madeleine, compartilharam uma mensagem de Natal dizendo que continuam esperançosos na busca da filha. Ela sumiu em maio de 2007, em um quarto de hotel em Portugal, enquanto os pais jantavam com amigos em um restaurante.

O casal declarou que passará as festas com os gêmeos Amelie e Sean, de 13 anos. Na mensagem compartilhada em uma rede social, eles ainda agradeceram os apoiadores que os ajudam nas buscas da menina em diversas partes do mundo.

“Sentimos muita falta da Madeleine. O Natal jamais será o mesmo sem ela, mas continuaremos a fazer o melhor com o que temos. As investigações continuam e não vamos perder a esperança”, declararam Kate e Gerry.