‘Não vamos parar aquí’, diz Kane após vitória inglesa sobre Alemanha

O capitão da Inglaterra, o atacante Harry Kane, afirmou que sua seleção não vai parar depois de eliminar a Alemanha (2-0) nas oitavas de final da Eurocopa 2020.

“É um dia maravilhoso, um jogo fantástico. Ver Wembley assim é um momento que nenhum de nós vai esquecer”, afirmou o atacante do Tottenham.

Kane marcou de cabeça aos 86 minutos da partida no estádio em Londres, fazendo seu primeiro gol nesta edição do torneio continental.

“Uma grande exibição, novamente com um gol, apenas uma tarde perfeita. Vamos aproveitar isso, mas sabemos que temos outra partida no sábado”, acrescentou o jogador, numa referência ao duelo em Roma pelas quartas de final contra o vencedor da última partida das oitavas, entre Suécia e Ucrânia.

“Não queremos parar por aqui, temos uma ideia de onde queremos chegar na equipe, no grupo, na comissão técnica, e isso ainda não foi conseguido”, confessou.

O seu parceiro no ataque inglês e que também balançou as redes nesta terça, Raheem Sterling, destacou o comportamento do time em campo.

“Sabíamos que tínhamos que fazer uma grande exibição contra uma equipe muito boa e creio que fizemos isso hoje. Sabíamos da intensidade com o que podemos jogar, muitas equipes não podem enfrentar isso”.

