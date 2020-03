“Não vai dar, não”, diz Galvão sobre narrar a Copa do Mundo de 2022

Uma das vozes mais marcantes da narração brasileira, Galvão Bueno afirmou nesta terça-feira (3) que não acredita que narrará a Copa do Mundo de 2022. A afirmação foi feita na gravação do programa ‘Altas Horas’, da Globo, que irá ao ar neste sábado (7), de acordo com informações do UOL.

“Em 2022, vai narrar Brasil campeão da Copa?”, perguntou o ex-jogador Roberto Rivelino. “Narrar 22 não vai dar, não. O projeto é estar lá. São 12 Copas, está bom”, afirmou Galvão.

“Não gosto muito de 13, não. Mas vou estar lá”, completou o narrador.