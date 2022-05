Não troque sua segurança por lucros econômicos, diz Otan a países

DAVOS, Suíça (Reuters) – Os países ocidentais não devem trocar sua segurança por lucros econômicos, alertou o secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, nesta terça-feira, referindo-se ao debate sobre o uso da tecnologia chinesa em redes 5G e a construção do gasoduto Nord Stream 2.

“Devemos reconhecer que nossas escolhas econômicas têm consequências para nossa segurança. A liberdade é mais importante do que o livre comércio”, disse Stoltenberg aos líderes empresariais reunidos no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.





“Não estou argumentando contra o comércio com a China, mas estou dizendo que, por exemplo, o controle das redes 5G é de importância vital para a segurança”, disse Stoltenberg.

“Não podemos dizer que, no interesse dos lucros e do livre comércio, apenas abrimos essas redes também para fornecedores que realmente não são confiáveis quando se trata de nossa segurança”, acrescentou Stoltenberg.

(Reportagem de Sabine Siebold)