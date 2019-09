‘Não tive tempo de contar sobre minha gravidez’, diz Marília Mendonça

São Paulo – Aos cinco meses de gestação, Marília Mendonça contou que se sentiu frustrada por não ter conseguido revelar sua gravidez. É que a informação vazou na mídia antes que a sertaneja tivesse a oportunidade de se pronunciar sobre o assunto.

“Não tive oportunidade de contar sobre a minha gravidez, como acontece com muitas coisas na minha vida, a fama me impõe certas coisas. Jamais vou aceitar, mas tudo bem, vamos com Deus”, disse a cantora ao site “Famosando” durante a coletiva de imprensa da série documental “Marília Mendonça – Todos os Cantos”