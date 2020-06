“Não tive mais convites para aparecer na TV”, desabafa estrela de Explode Coração

Tereza Seiblitz, mulher que protagonizou a cigana Dara na novela ‘Explode Coração’, entre 1995 e 1996 na Rede Globo, está longe das telas há 5 anos. Ela contou em entrevista ao NaTelinha que não teve mais convites para aparecer na televisão desde 2015. A novela foi disponibilizada recentemente na plataforma Globoplay.

A última vez de Tereza em uma produção televisiva foi na série ‘Milagre de Jesus’, da Record. “Não sei dizer porque estou afastada todo esse tempo. Nós, atores e atrizes, dependemos de convites para o trabalho”, contou. Durante o tempo afastada, a atriz se formou em Letras e, disse que tem mais ligação com a história e os personagens do que com o meio que eles são apresentados. “Quando o trabalho é bom e o personagem me interessa, eu trabalho em qualquer uma das áreas.”

Na época que atuou como Dara em ‘Explode Coração’, Tereza se aprofundou na cultura cigana. “Como ciganas usam muitos anéis, brincos, colares, pulseiras e saias, era uma loucura!”, completa.

