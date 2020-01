SÃO PAULO, 08 JAN (ANSA) – O ex-presidente da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi Carlos Ghosn disse nesta quarta-feira (8) que “não teve escolha” a não ser fugir do Japão para o Líbano. A declaração foi dada em uma entrevista coletiva em Beirute, cidade para onde o executivo escapou no fim do ano passado. “Foi uma decisão difícil, tomada na impossibilidade de ter um julgamento justo”, afirmou. (ANSA)