‘Não tinham dinheiro para avião, mas terão para transporte deles mortos’, desabafa parente de atleta vitimado em acidente na BR-376

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/10/2024 - 16:02 Para compartilhar:

O atleta Henry Fontoura Guimarães, de 15 anos, é uma das vítimas do acidente rodoviário ocorrido na BR-376, que resultou em mais de oito mortes. O irmão do adolescente Ítalo Fontoura Guimarães utilizou as redes sociais para tecer fortes críticas sobre a falta de recursos enfrentada pelo grupo “Remar para o Futuro” – equipe de remadores que Henry integrava.

A tragédia ocorrida na noite do último domingo, 20, resultou da colisão entre a van que transportava o time de remadores com uma carreta de contêiner. O caminhão perdeu o controle durante a descida da serra e desabou em cima do veículo em que os atletas estavam, vitimando nove pessoas. O grupo voltava para Pelotas (RS) após um campeonato em São Paulo.

“A prefeitura de pelotas, os patrocinadores, vcs, todo mundo envolvido… Não tinham dinheiro para as passagens de avião… Mas terão dinheiro para o transporte deles de volta, após estarem mortos. Vocês entendem a hipocrisia disso?”, comentou Ítalo em publicação da Confederação Brasileira de Remo nas redes sociais.

O desabafo de Ítalo Fontoura foi uma resposta à nota de luto veiculada pela Confederação Brasileira de Remo no Instagram. A associação disse que “Com muito pesar e tristeza no coração que a Presidente Magali Moreira, em nome da Confederação Brasileira de Remo e de todos os funcionários, se solidariza com a dor de amigos familiares dos atletas, da equipe do Centro Português e Remar para o Futuro, atingidos pela tragédia ocorrida na noite de ontem”.

O irmão de Henry, porém, enfatizou a gravidade da situação e ressaltou o histórico de ociosidade em casos como esse. “E sabe o que é pior, esse tipo de coisa vive acontecendo no nosso país, e nunca muda. Vocês perderam um prospecto olímpico, eu perdi o meu irmão. […] Essas coisas precisam ser ditas e vocês precisam escutar.”, disse o parente da vítima.

Da vitória ao acidente

Os atletas de remo representavam o Clube Centro Português 1º de Dezembro no torneio que acontecia na raia olímpica da USP. A equipe havia conquistado sete medalhas no Campeonato Brasileiro Unificado.

No sábado, o projeto “Remar para o Futuro” conseguiu o ouro no skiff masculino com Samuel Benites, João Kerchiner, João Milgarejo e o próprio Henry Fontoura.