‘Não tinha o que comer e, hoje, tenho minha empresa’, conta Carol Delmondes

Paty Moraes Nobrei Paty Moraes Nobre - https://istoe.com.br/autor/paty-moraes-nobre/ 27/12/2022 - 6:07 Compartilhe

O trabalho de Carol Delmondes, atualmente, é ajudar mulheres brasileiras a se tornarem empreendedoras, mas nem sempre foi assim.





A proprietária da Chic Mariah, que já ensinou inúmeras revendedoras a conquistarem independência financeira, passou por diversos perrengues quando decidiu se mudar de Xinguara (PA) para Goiânia (GO) em busca do sonho de se tornar advogada.

“Saí de uma cidadezinha no interior do Pará com 18 anos para estudar e morar em Goiânia. Chegando lá, tive que aprender a viver em uma cidade grande. Chegou a me faltar até o que comer nos primeiros anos, mas eu não via outra possibilidade para mudar a minha vida e a vida da minha família”, conta.

“Eu não tinha dinheiro para comer um espetinho na rua e morava em um quarto caindo aos pedaços porque era o que dava para pagar”, desabafa.





“Comecei a revender roupas para ter uma renda extra além do que ganhava no estágio da faculdade de Direito, mas deu tão certo que montei a minha própria marca”, lembra.

Determinada, a jovem tomou a decisão de abandonar o curso superior no sétimo semestre.

“Hoje, tenho minha empresa, minha casa em condomínio, meu carro, posso ir ao melhor restaurante se eu quiser, posso viajar. Enfim, posso fazer coisas que nem nos meus maiores sonhos achei que seria possível”, comemora ela, que contratou a influencer Rafa Kallimann para a inauguração de sua primeira loja física.

“Fiz uma mega inauguração com ela, que eu admiro muito. É que tudo mudou quando dei uma entrevista em uma emissora nacional sobre minha história. Agora, quero ajudar encorajando mulheres. Se uma menininha do interior do Pará, que morava em uma casinha de madeira, conseguiu, então, você também consegue”, finaliza.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias