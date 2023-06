‘Não teve plágio, tivemos liberação’, diz Naldo após ter música com Melody retirada do Spotify

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 27/06/2023 - 17:37 Compartilhe

Na tarde desta terça-feira (27), a música “Love Love”, de Naldo Benny em parceria com a cantora Melody, foi retirada do Spotify. O hit, que estava na boca da galera e fazendo o maior sucesso, contava com mais de 4 milhões de visualizações. Ainda não se sabe o motivo da canção ter sido retirada da plataforma.

A IstoÉ Gente entrou em contato com a assessoria de Naldo que, por meio de um áudio enviado pelo próprio artista, disse: “A minha equipe e a da Melody está levantando o motivo da música ter saído do ar. Não teve plágio, tivemos liberação para ela ser lançada, não sabemos o que causou isso. Estamos pedindo para que o Spotify volte com a música na plataforma”.

Melody comemorou o sucesso da música

Hoje cedo, Melody usou suas redes sociais para comemorar o sucesso de Love, Love. Em seu perfil no Instagram, ela comemorou a chegada do single na posição 29 do Top 50 Brasil da plataforma musical. “Quando você sente que venceu”, escreveu ela.

Love, Love aparecia acima de Funk Rave, novo single da cantora Anitta.

Plágio

Assim que foi lançada, a canção foi acusada de plágio na canção “Tu Vai Me Ver no Paredão”, de MC Thammy. Ambas as duplas se inspiraram em Kiss Kiss, do rapper internacional Chris Brown.

