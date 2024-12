‘Não teve lesão no cérebro’, diz médico após cirurgia de Lula

Mariana Mianoi Mariana Miano https://istoe.com.br/autor/mariana-miano/ 10/12/2024 - 9:29 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não teve sequelas após passar por uma craniotomia afirmou o médico Roberto Kalil na manhã desta terça-feira, 10.

O mandatário precisou ser internado às pressas na noite de segunda-feira, 9, para ser submetido a uma cirurgia para a drenagem de um hematoma no cérebro. Lula está “lúcido, conversando e se alimentando”, disse Kalil, que ressaltou que a hemorragia não causou nenhuma lesão no cérebro.

Lula segue internado e seu quadro de saúde é estavel. Ele deve permanecer na UTI do Hospital Sírio Libanês por ao menos 48 horas. “O presidente ainda está com dreno na cabeça e deve ficar com ele por cerca de mais três dias”, explicou Kalil.

De acordo com os médicos do Hospital Sírio-Libanês, a lesão em Lula é decorrente de uma queda que sofreu em outubro deste ano, no Palácio da Alvorada. Na ocasião, ele bateu a região da nuca e levou cinco pontos.

Ainda segundo a equipe médica, o petista está acompanhado da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, e deve passar por exames de rotina já na semana que vem.