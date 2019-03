“Não tenho problema com Zidane”, garante James Rodríguez

James Rodríguez, que deverá voltar ao Real Madrid após o fim do empréstimo ao Bayern de Munique, garante não ter problemas com Zidane Zidane, técnico do clube merengue que pouco utilizou o meia colombiano há duas temporadas.

“Ninguém pode adivinhar o futuro”, declarou o colombiano, que deixou todas as opções abertas para o fim da temporada, em declarações à revista alemã Kicker.

No Bayern desde o início da temporada passada, James foi emprestado pelo Real Madrid com opção de compra (42 milhões de euros). A imprensa espanhola garante que o meia prefere voltar a Madri ao fim do vínculo com o clube alemão.

“Não tenho problema com Zidane”, o técnico do Real Madrid, garantiu James, “e tenho uma ótima relação com Niko Kovac (técnico do Bayern), até no plano humano ele é ótimo (…) Com ele podemos ganhar os títulos”.

No domingo, James marcou pela primeira vez três gols na Bundesliga na vitória sobre o Mainz (6-0), chegando a quatro gols na última semana. Mas suas atuações irregulares não satisfazem completamente seu atual treinador.

Após a partida, o presidente do Bayern, Uli Hoeness, afirmou que a opinião de Kovac seria determinante na decisão de comprar ou não James; “Devemos decidir no fim, levando em consideração o conjunto de dados. No conjunto, é um jogador formidável, mas o técnico tem que nos dizer o que quer”.

