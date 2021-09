‘Não tenho medo de arriscar’, diz Rafa Kalimann sobre carreira de atriz e apresentadora

Durante uma entrevista para Bruno De Luca, Rafa Kalimann deixou claro que continua confiante sobre sua carreira de atriz e apresentadora, mesmo que o “Casa Kalimann” não tenha sido renovado para mais uma temporada. Os dois conversaram em um passeio pelo Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

“Eu não tenho um comparativo para saber. Eu tenho certeza que o toque vai ser muito mais intenso das aulas para eu aprender do que remoto. Mas eu já acho muito incrível. Eu já me orgulho disso de um jeito muito encantador. Eu acho que a minha percepção de vida mudou muito depois que eu comecei a estudar teatro, sabe? Eu enxergo a vida do outro e a gente repara mais no outro… A gente começa a reparar mais o jeito do outro, mas de um jeito encantada”, disse.

“Eu tive pouco tempo para me preparar. Foi uma surpresa muito boa, muito boa mesmo. Eu sou muito grata com o programa, mas foi pouquíssimo tempo para eu me preparar para uma coisa tão diferente do que eu sou habituada a fazer nas redes sociais. E eu estava estudando muito para atuar. Então foi muito de surpresa. Eu acho que foi uma escola que eu vivi ali durante 13 episódios que a gente teve… Dificílima”, continuou. “Eu acho que insegurança não foi o ponto forte ali comigo, até porque eu lidei com isso como uma experiência nova que eu estou vivendo para aprender.”

