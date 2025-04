‘Não tenho interesse em questionar o elenco’, diz filho de John Lennon sobre filmes dos Beatles

Sean Ono Lennon, filho de John Lennon e Yoko Ono, diz que aprova as escolhas do diretor Sam Mendes para os filmes dos Beatles. “Estamos todos em contato com Sean. Eu disse a ele que não estou interessado em questionar suas escolhas de elenco como diretor”, falou Sean em entrevista à Vanity Fair. “Alguém esperaria que Christian Bale fosse um bom Dick Cheney [em Vice]? Acho que essa é uma escolha do cineasta”, acrescentou ele.

O herdeiro de John e Yoko diz estar mais interessado nos roteiros dos filmes e em como eles se interligam. Mendes escalou o ator britânico Harris Dickinson, de Babygirl e Triângulo da Tristeza, para viver Lennon. “Tenho total confiança em Sam, Harris e no restante da equipe”, afirmou Sean.

A confirmação dos atores que vão interpretar os Beatles nas quatro cinebiografias, programadas para 2028, causou barulho entre os fãs da banda. Além de Dickinson, o elenco conta com Joseph Quinn, Paul Mescal e Barry Keoghan, que vão interpretar George Harrison, Paul McCartney e Ringo Starr, respectivamente.

Sean, 49, também é músico e assumiu a administração do patrimônio de John, mantendo sua memória viva, tarefa que coube à mãe, hoje com 92 anos, por muito tempo. “Não acho que você possa realmente falar por outras pessoas, especialmente por John e Yoko. Sinto que estou falando por mim, e sou filho deles. Sei muito sobre eles. Sei muito sobre o trabalho deles, suas intenções e de onde vieram – provavelmente melhor do que qualquer outra pessoa”, refletiu na entrevista.

“Mas não quero ser considerado um porta-voz. Para ser honesto, meu pai não está aqui, então é injusto representar o que ele pensaria. E minha mãe certamente não é o tipo de pessoa que deseja que eu fale por ela. Eu não diria que sou porta-voz, sou um guardião, talvez”, concluiu ele.

Nos últimos anos, Sean esteve envolvido no curta de animação War Is Over!, que venceu o Oscar, e no documentário One to One, ambas produções sobre o relacionamento e a parceria criativa entre Lennon e Yoko Ono.

Ele confessou ter receio de que as pessoas esqueçam seu pai, diante das mudanças na sociedade e da velocidade com que lançamentos musicais chegam ao público hoje em dia. “Me preocupo com as pessoas se esquecendo de John Lennon, porque não acho que a sociedade deva – ou possa se dar ao luxo de – esquecer pessoas como meu pai ou minha mãe. Ela ainda está presente no mundo e as pessoas veem seu trabalho o tempo todo, enquanto meu pai não está mais por perto há algum tempo”, completou Sean.