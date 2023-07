Não tenho dúvidas de que não cortaremos os juros em breve, diz Lagarde, do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 12:59 Compartilhe

Em coletiva de imprensa após o Banco Central Europeu (BCE) publicar decisão de política monetária, a presidente do BCE, Christine Lagarde, garantiu que a autoridade monetária da zona do euro não vai cortar juros em um futuro próximo, mas não descartou uma possível pausa em setembro.

“Estamos começando a ver transmissão da política monetária na atividade, mas ainda não está definido o que faremos em setembro, podemos elevar ou manter os juros”, afirmou ela nesta quinta-feira, explicando que a decisão será pautada em dados, e que caso optem por uma pausa na escalada de juros, isso não significa que ela será definitiva ou que durará muito tempo.

Lagarde diz que os dados ainda indicam muita incerteza no crescimento do bloco e na evolução da inflação. A guerra na Ucrânia, por exemplo, pode puxar o crescimento para baixo ou elevar ainda mais a inflação. Segundo ela, a exclusão da Rússia do acordo sobre grãos poderia fazer a inflação subir ainda mais. Da mesma forma, caso o mercado de trabalho permaneça forte e a confiança do bloco aumente, é possível que o crescimento surpreenda positivamente.

Da última reunião para hoje, a presidente do BCE avalia que os dados indicaram que a inflação caiu em ritmo mais acelerado em junho, com mais uma queda nos preços de energia. Além disso, houve desaceleração da inflação de alimentos e da alta de preços motivada por fontes externas.

