‘Não temos que xingar ninguém’, afirma Lula após Janja ofender Musk

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2024 - 10:18

Lula afirmou neste sábado, 16, que não é necessário ofender ou xingar ninguém, durante o festival da “Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza”, que ocorreu no Rio de Janeiro.

“Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas indignar a sociedade”, disse o presidente.

A declaração ocorreu após a primeira-dama Janja da Silva declarar que não tem medo de Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), e chegou a usar um xingamento em inglês para expressar desdém ao bilionário sul-africano.

“Fuck you, Elon Musk”, disparou ela, durante sua participação no painel do G20 Social, que aconteceu no Rio de Janeiro, sede da reunião da Cúpula do G20, nos próximos dias 18 e 19.

O momento foi aplaudido pelo público presente no evento, que registrou em vídeo e compartilhou nas redes sociais.

🇧🇷🇺🇸 “Fuck you, Elon Musk”, diz primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, durante painel do G20 Social. O empresário e bilionário sul-africano comandará a pasta de Eficiência Governamental do governo de Donald Trump. pic.twitter.com/CZxQ0Z23Jq — Eixo Político (@eixopolitico) November 16, 2024

Elon Musk

Elon Musk, nomeado chefe do Departamento de Eficiência Governamental no futuro governo Trump, rebateu a provocação e escreveu: “eles perderão a próxima eleição”.

🤣🤣 They will lose the next election — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024