Não temos críticas ao arcabouço; ele é nosso e queremos que ele se eternize, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, reiterou nesta quinta-feira, 31, a importância do arcabouço fiscal para o cumprimento da trajetória de redução do déficit e disse que a equipe econômica não faz críticas ao instrumento aprovado no Congresso.

“O arcabouço foi endurecido no Congresso. Não há crítica ao arcabouço, o arcabouço é o nosso arcabouço, queremos que ele se perenize”, disse durante a coletiva sobre o projeto de lei orçamentária para 2024.

Questionado sobre o veto ao projeto, Durigan frisou que foi uma decisão técnica e que não há espaço para criatividade dentro da equipe econômica. “Não há espaço para criatividade por parte da equipe econômica. Esse veto não é para dar margem à criatividade, mas para respeitar uma lógica de gestão de orçamento”, disse, lembrando que esse dispositivo já constava na LDO de 2023.

