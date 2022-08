‘Não tem motivação’, diz suspeito de matar mulher e filho bebê em SC

Da Redação 09/08/2022 - 18:02 Compartilhe

No dia 27 de julho, a Polícia Militar de São Paulo prendeu Kelber Henrique Pereira, 28, em Paulínia (SP). Ele é o principal suspeito de matar a mulher, Jéssica Mayara Ballock, 23, e o filho Théo Pereira, de apenas três meses, em Blumenau (SC). Na tarde de segunda-feira (8), ele foi ouvido pela Polícia Civil e alegou que “não teve motivação” para ter cometido o crime. As informações são do portal NDMais.

O depoimento de Kelber durou mais de três horas e ele narrou o que aconteceu na noite em que assassinou a mulher e o filho mais novo do casal.

“(Durante o depoimento) Ele falou que, de repente, na madrugada ele acordou e não sabe o porquê. Ele disse que não teve motivação, ele resolveu pegar a Jéssica pelo pescoço. Então ele apertou o pescoço dela, ela desfaleceu e ele falou que precisava terminar o serviço”, disse o delegado Ronnie Esteves.

Na sequência, ainda de acordo com o depoimento, Kelber foi até a cozinha e bebeu um copo de água. Quando retornou para o quarto, puxou Jéssica da cama e a jogou no chão.

“Nessa intenção de terminar o serviço, ele retorna para a cozinha, pega uma faca, se coloca ao lado dela. A Jéssica tenta voltar, se restabelecer e, então, ele passa a faca no pescoço dela”, acrescentou o delegado.

Kelber não soube informar quantas vezes passou a faca pelo pescoço de Jéssica. Porém o laudo pericial apontou que foi mais de uma vez.

O delegado Ronnie Esteves informou que o rapaz disse durante o depoimento que estava arrependido de ter cometido os assassinatos, mas só pediria perdão ao outro filho do casal, de um ano e 10 meses. “Perguntei se ele gostaria de pedir perdão a alguém e ele disse que a única pessoa que ele pediria perdão seria o Kaleb. Ele espera um dia encontrar o filho e falar o que realmente aconteceu e pedir perdão.”

O depoimento de Kelber era o que faltava para o delegado Ronnie Esteves poder finalizar as investigações do caso. “Outros depoimentos já foram colhidos e, agora, com o interrogatório, ele detalhando exatamente como aconteceu, já estamos caminhando para finalizar o inquérito”, informou.

Relembre o caso

A jovem Jéssica Mayara Ballock e o filho dela, Théo Pereira, foram encontrados mortos na segunda-feira (25), dentro do apartamento em que moravam, em Blumenau (SC).

Segundo Ronnie Esteves, as duas vítimas tinham ferimentos na garganta. Uma faca com sangue foi apreendida na cena do crime e passou por perícia.

Ainda conforme a polícia, o marido de Jéssica, Kelber Henrique Pereira, tem passagens pela polícia por crimes contra o patrimônio e estelionato. O casal estava junto havia cerca de quatro anos.