‘Não tem fórmula’, diz Flávia Alessandra sobre manter clima quente com Otaviano Costa

Otaviano Costa e Flávia Alessandra estão casados há 15 anos, e sempre comemoram o Dia dos Namorados. Em entrevista ao Jornal Extra, o casal falou sobre como mantem a chama da paixão acesa mesmo após tantos anos e com filhos.

“Eu paquero a Flávia o dia todo, gosto de fotografá-la… Quando cruzamos um pelo outro em casa, tem aquela passada de mão com provocação. Nos provocamos muito o tempo todo. Estamos sempre nos pegando. Essa picardia ajuda a despertar esse lado”, disse Otaviano.

Já Flávia diz que não existe fórmula mágica para a intimidade. “Tem dia em que a gente se provoca com humor, em outros vamos por um caminho mais sério… Não existe uma fórmula única (para o romance), e essa é a melhor dosagem de todas. A gente consegue brincar aqui e acolá sem ter uma regra estabelecida.”

Como a família está presa em casa por causa da pandemia, fica difícil namorar por causa das filhas Giulia e Olivia. “No início da pandemia, tivemos um pouco de conflito para entender os espaços e as situações, mas depois estipulamos como ficariam as coisas. Durante o dia, cada um fica no seu quadrado. Temos hora de estar em família e temos os momentos que são nossos, como casal. Mas também não tem esse encantamento diário o tempo todo, não. Só de estarmos juntos, podermos ver um documentário… Isso é lindo, incrível. Já num dia que eu quero mais, coloco um vinhozinho para gente”, completa Flávia.

“Conseguimos preservar essa chama do relacionamento não só no aspecto físico. A gente fica se querendo, se desejando, se paquerando, mas, por outro lado, também fazemos um trabalho voltado para dentro, que foca nas nossas temperaturas, nas opiniões. Somos duas pessoas de muita personalidade, então vamos combinando e criando uma conexão. É isso que mantém um casamento de 15 anos com frescor”, finaliza Otaviano.

