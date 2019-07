‘Não tem despedida’, garante Ronnie Von após demissão da TV Gazeta

Ronnie Von usou as redes sociais nesta terça-feira, 23, para falar com os fãs sobre a demissão da TV Gazeta. Na sexta-feira, dia 19, a emissora demitiu o apresentador e o jornalista Celso Zucateli após três meses de mudança na programação.

“Bonitinha e bonitão. No dia 19 não me foi permitido me despedir de vocês. Ótimo, porque não vai haver despedida mesmo. Presta atenção, o mundo é redondo. Existem ciclos na vida, uns que acabam e outros que começam. Não tem aquela máxima de Lavoisier: ‘Na vida nada se cria tudo se transforma?’. É exatamente isso”, refletiu no perfil oficial dele no Instagram.

O apresentador afirma que se sentiu no dever de transmitir uma mensagem aos fãs. “O meu dever com vocês é imenso, por isso que estou aqui. Não existe um público com a qualidade de vocês, que durante 15 anos me deram tanta alegria, cuidaram de mim com tanto carinho”, disse.

Sem revelar seus projetos futuros ou um possível retorno à televisão, Ronnie Von mandou um recado: “você pode ter certeza, olha no meu olho, pode ter certeza de que você terá uma notícia muito boa, por isso, não tem despedida. Vamos estar juntos hoje e sempre, pode acreditar. Estamos juntos? Então estamos!”, concluiu.

O vídeo foi comentado por diversas personalidades, como Jarbas Homem de Mello. “Queremos ouvir o mais rápido possível essa boa nova, não podemos ser privados da sua nobreza e inteligência”, escreveu. “Boa sorte e volte logo, amigo, para fazer tão bem o que ama”, disse o apresentador da Globo Otaviano Costa. Ex-colegas de emissora, como Regina Volpato e Regiane Taipas, deixaram mensagens carinhosas ao cantor e apresentador.

As fãs também se manifestaram. “Ronnie, você é eterno. Volta logo pra TV”, escreveu uma seguidora. “Um príncipe, como sempre”, comentou outra.