Não tem carnaval, mas tem GRRRLS League! Confira as datas da disputa Primeira liga feminina do Brasil e a maior do mundo do mundo de CS:GO promete animar os fãs de eSports com partidas da fase de grupos nos próximos dias

O carnaval deste ano não será igual aquele que passou. Mas não é porque não tem folia que os fãs de eSports não vão se divertir. Nos dias 15, 16 e 19 de fevereiro, os times MIBR, Soberano, W7M, Havan, Black Dragons e FURIA se enfrentam na fase de grupos da GRRRLS League (a tabela dos jogos segue abaixo).

As partidas da competição, que já atraiu quase um milhão de views, são exibidas a partir das 18h – com exceção do dia 19, quando os jogos começam às 15h –, pelos canais da Game XP (@gamexpoficial) na Twitch e no TikTok. Após a fase de grupos, as equipes se enfrentam nos playoffs nos dias 23 e 24 deste mês.

Os playoffs também serão transmitidos ao vivo pelo canal do Gaules, segundo maior streamer de games do mundo na Twitch, e o maior do Brasil. A final do primeiro split reserva muitas surpresas para o público, que também vai conhecer o time vencedor desta fase e a equipe que vai ficar em último lugar e precisará lutar pela permanência na liga.

Após o final do primeiro split, será aberta uma etapa de Relegation e novos times poderão se inscrever para tentar tomar a vaga do último colocado. O vencedor do Relegation segue para a disputa do segundo split, cuja fase de grupos será disputada de forma online.

A GRRRLS League vai distribuir R$ 200 mil em prêmios ao longo dos dois splits e tem como principal objetivo contribuir para a profissionalização do cenário dos eSports femininos no Brasil. Além dos games, a liga também reforça outro importante pilar da Game XP: a música.

No dia 24 de fevereiro, o público vai conhecer o hit criado pela cantora Malía, madrinha da liga. A música, que será a o tema da liga, falará de resiliência e superação das mulheres dentro e fora das telas.

Tabela dos jogos

• 15 de fevereiro

Jogo 1 (18h): Havan x W7M

Jogo 2 (20 minutos após o fim do jogo 1): MIBR x Soberano

• 16 de fevereiro

Jogo 1 (18h): Havan X Black Dragons

Jogo 2 (20 minutos após o fim do jogo 1): W7M x FURIA

• 19 de fevereiro

Jogo 1 (15h): MIBR x Havan

Jogo 2 (20 minutos após o fim do jogo 1): W7M X Soberano

Jogo 3 (20 minutos após o fim do jogo 2): FURIA x Black Dragons

Sobre a Game XP

O Game XP é o evento mais aguardado por gamers e interessados no seguimento dos jogos online. No último ano, o evento reuniu 95 mil visitantes em quatro dias no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. A última edição do gerou 10 mil empregos, com impacto econômico de R$ 82,3 milhões e R$ 11,1 milhões de impostos recolhidos.

A Game XP aconteceu pela primeira vez no Rock in Rio 2017 e consagrou-se como o maior evento gamer da América Latina. Em 2018, a Game XP passou a acontecer de forma independente, transformando-se, também, no primeiro GamePark do mundo.

E MAIS:

Veja também