Não superou: Rezende é flagrado vendo live da ex

O término repentino de Gkay e Rezende ainda está dando o que falar nas redes sociais. Acontece que o youtuber parece não ter superado o fim do relacionamento, pois foi flagrado assistindo uma live da ex. A responsável pelo registro foi a influencer Ana Mosconi.

“Só de boa na lagoa, não é Pedro Afonso?”, disse nos stories, antes de perceber que Rezende estava vendo a live de Gkay. Quando chegou mais perto do amigo e flagrou o celular dele, Ana disse: “Tudo bom, lindo?”, rindo.

Depois do flagra de Ana viralizar, Gkay publicou no Twitter uma mensagem sugestiva. “Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem.” Depois ela desmentiu, dizendo que era o trecho de uma música que estava tocando, mas os internautas não deixaram barato: “Acha que me engana?”, disse uma seguidora.

