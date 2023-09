‘Não sou uma mulher tão transante’, diz Deborah Secco sobre vida sexual

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2023 - 11:59 Compartilhe

Deborah Secco, de 43 anos, voltou a falar sobre sua vida sexual. Em entrevista ao Globo, a atriz deu detalhes da relação entre quatro paredes com o marido, Hugo Moura, masturbação e rotina de sexo.

“É tabu, só que para mim, não é. É igual falar do almoço. Trato b**eta e cotovelo com a mesma naturalidade. São duas partes do meu corpo. Todos nós somos feitos de uma relação sexual. Quanto mais a gente falar de sexo, mais desmistifica, mais mulheres vão gozar e não fingir. Porque a gente cresceu fingindo, e eles acreditando”, começou Deborah.

Sobre masturbação e repercussão na internet, a famosa disse: “Demorei para gozar sem me masturbar com homens. Achava que era erro meu. Guardei isso por anos, fui falar na análise. Para mim, tudo na vida é diálogo e não só sobre sexo. É que o sexo viraliza”.

“É um casamento vivo, conversado. Estou casada há 9 anos, e a mulher que era, não sou mais. Nem ele. Os combinados são refeitos todos os dias, conforme a gente vai se deparando com as situações. Meu casamento é honesto, sincero (…). Acho que os casamentos são quase sempre ‘abertos’ para o lado dos homens, sem que as mulheres saibam… Não gostaria de viver isso, então, é abrir para os dois lados para todo mundo ser feliz”, contou Secco ao falar da relação com o marido.

Rotina de sexo: “O mesmo que tomar banho. Às vezes, não é tão presente por causa de encaixe de tempo, mas tento fazer porque me faz bem. Não sou uma mulher tão transante assim. Entendi também que muitas mulheres não gostam de transar, vão perdendo a libido porque não gozam. É uma demanda, gasta uma energia, a gente quer dormir. Se for fazer tudo isso para não ter prazer, aí é melhor nem fazer. Eu gozo, aí é bom. Aí eu faço.”

