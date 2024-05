‘Não sou mãe de funcionário’: executiva do Baidu se desculpa após declarações sobre trabalho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 17:36 Para compartilhar:

Uma importante executiva de relações públicas da empresa chinesa de tecnologia Baidu pediu desculpas na quinta-feira, 9, depois de fazer comentários em uma série de vídeos que, segundo os críticos, glorificavam uma cultura de excesso de trabalho.

A chefe de comunicações do Baidu, Qu Jing, causou clamor público na China depois que deu a entender nos vídeos que não se preocupava com seus funcionários, pois “não era mãe deles”, e disse que só se importava com os resultados. Ela também disse que a relação entre ela e seus subordinados era puramente uma “relação empregador-empregado”.

A reação foi rápida, com muitas pessoas em plataformas de mídia social, como o Weibo, criticando Qu por sua falta de empatia.

Qu publicou um pedido de desculpas na quinta-feira, 9, em sua conta particular do WeChat, onde ela “pediu sinceras desculpas a todos os internautas” e esclareceu que não havia solicitado a permissão da Baidu antes de publicar os vídeos.

Qu disse que seus vídeos curtos não representavam a posição do Baidu. O Baidu opera a ferramenta de busca dominante na China, bem como o Ernie Bot, um serviço de inteligência artificial (IA) semelhante ao ChatGPT.

“Muitas das críticas são muito pertinentes, estou refletindo profundamente e as aceito com humildade”, disse ela. “Há muitas coisas inapropriadas (ditas) no vídeo que causaram mal-entendidos externos sobre os valores e a cultura corporativa da empresa, causando sérios danos. Peço sinceras desculpas”.

Qu também se comprometeu a melhorar seu estilo de comunicação e gestão e a se preocupar mais com seus colegas. O Baidu não se pronunciou.

O meio de comunicação online chinês 36Kr informou na quinta-feira que Qu havia deixado seu cargo no Baidu. A Associated Press não conseguiu verificar de forma independente a saída de Qu.

Os vídeos, que desde então foram retirados do ar, surgiram em um momento em que muitos jovens na China estão se opondo a uma cultura de competição e horas exaustivas no local de trabalho.

‘Por que eu deveria levar em consideração a família de minha funcionária?’

Qu foi criticada por uma série de assuntos que mencionou na série de vídeos curtos no Douyin.

Na série, ela mencionou o incidente de alguns funcionários que enviaram centenas de cartas de reclamação contra ela para o escritório e ameaçaram arruinar suas carreiras, garantindo que eles nunca mais conseguiriam encontrar um emprego no setor.

Em um dos vídeos, ela criticou um funcionário que se recusou a fazer uma viagem de negócios de 50 dias durante a pandemia da Covid-19. A China havia implementado restrições rigorosas de viagem que, às vezes, incluíam semanas de quarentena para viagens até mesmo dentro do país.

“Por que eu deveria levar em consideração a família de minha funcionária? Não sou a sogra dela”, disse Qu, acrescentando que se os funcionários se recusassem a fazer essas viagens de negócios, não receberiam aumentos salariais ou promoções no emprego.

As empresas chinesas de tecnologia há muito tempo são criticadas por suas longas jornadas de trabalho.

Um debate público foi desencadeado nos últimos anos sobre a cultura de trabalho “996?, em que se esperava que os funcionários de empresas de tecnologia trabalhassem das 9h às 21h, seis dias por semana. A questão também foi destacada após a morte de dois funcionários da empresa chinesa de comércio eletrônico Pinduoduo, um dos quais teve um colapso repentino na rua quando voltava do trabalho para casa.

Jack Ma, fundador do Alibaba, também enfrentou críticas em 2019 por endossar a cultura da jornada de trabalho de 12 horas, dizendo que aqueles que gostavam de seu trabalho não achariam a prática das “996? um problema.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA em www.estadao.com.br/link/estadao-define-politica-de-uso-de-ferramentas-de-inteligencia-artificial-por-seus-jornalistas-veja/ .