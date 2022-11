‘Não sinto mais vontade de nada, só sinto dores’, desabafa Virginia Fonseca

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2022 - 6:02 Compartilhe

Virginia Fonseca usou seus stories do Instagram nesta quarta-feira (9) para fazer um desabafo sobre as fortes dores de cabeça que vem sentindo.

A influenciadora, que deu à luz Maria Flor no fim de outubro chegou a ser internada durante a gestação por cefaleia refratária, ou seja enxaqueca.

“Só quero viver sem dor, conseguir dar risadas, conseguir conversar com as pessoas ao meu redor, conseguir brincar com as minhas filhas… Não sinto mais vontade de nada, só sinto dores e mais dores! Desculpa o desabafo, mas eu me sinto melhor conversando com vocês, por isso estou sempre por cá”, escreveu Virginia.

Em recente entrevista à IstoÉ Gente, o neurocirurgião e neurologista do Hospital Albert Einstein e da Rede D’Or Wanderley Cerqueira explicou a dor crônica de Virgínia.

“A cefaleia refratária se trata de dores de cabeça comuns, porém constantes, que possuem um difícil tratamento e que não respondem a qualquer medicamento. Cefaleia refratária, como o nome fala, é aquela de difícil tratamento imediato, uma situação na qual você medica o paciente e ele sempre continua com aquela dor persistente”, disse o médico.

“Apesar de se tratar de dores constantes e com um difícil tratamento, a cefaleia refratária de Virginia não chega a ser perigosa e nem incomum. A condição dela não será perigosa desde que seja feito todos os exames necessários, e que não seja constatada nenhuma lesão estrutural, uma lesão no cérebro como um tumor, por exemplo. Se não é o caso do paciente, o tratamento é mesmo medicamentoso, e nesse início de gravidez, repouso”, afirmou Wanderley.

