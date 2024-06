Não será apropriado cortar juro até haver maior confiança de inflação rumo à meta, diz Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2024 - 15:56 Para compartilhar:

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) alertou que não será “apropriado” cortar as taxas de juros até que os dirigentes tenham mais confiança de que a inflação está em tendência de queda sustentada rumo à meta de 2%.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, o Comitê ressaltou que “avaliará cuidadosamente vários fatores”, incluindo o mercado de trabalho, a inflação e as expectativas inflacionárias, além de desenvolvimentos financeiros e da economia internacional.

“Estamos prontos para ajustar a política monetária como apropriado, se riscos surgirem”, pontuou o Fomc.

Nesta quarta-feira, o Comitê do Fed decidiu manter a taxa dos Fed Funds na faixa entre 5,25% a 5,50% ao ano.

A decisão foi unânime e está em linha com as expectativas do mercado financeiro.