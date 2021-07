‘Não sei o que Daniel Alves vai fazer na Olimpíada’, diz José Trajano Comentarista avaliou que não tem 'o menor sentido' que atleta do São Paulo faça parte da Seleção Brasileira nos Jogos de Tóquio

A convocação da Seleção Brasileira para a Olimpíada de Tóquio já foi divulgada e a presença de Daniel Alves não agradou o jornalista José Trajano. Durante o “UOL News Esporte”, o comentarista afirmou que o lateral só irá para o torneio “porque ele quer” e que sua convocação não tem sentido.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

– O Daniel Alves voltou jogando no meio, onde, na minha opinião, não estava bem, era o dono do time, botava a bola debaixo do braço e “quem manda aqui sou eu”. Agora já jogou de ala, eu não sei, deve jogar de ala de novo. O Daniel Alves eu sei lá, também não sei o que ele vai fazer na Olimpíada, para mim não tem o menor sentido, só porque ele quer- analisou o comentarista.

E MAIS:

– O Pedro também quer. Então, não sei, nós estamos celebrando esse jogo, o último jogo do Daniel Alves antes de ir para a Olimpíada como se fosse um grande efeito esportivo. Nada. Tchau, Daniel, boa viagem! Represente bem o Brasil lá. Talvez outro no lugar dele no São Paulo seja melhor. O São Paulo está cheio de problemas, cheio de problemas – completou Trajano.

A Seleção Olímpica estreia nos Jogos de Tóquio no dia 22 de julho, enfrentando o time da Alemanha em reedição da disputa da medalha de ouro da Olimpíada do Rio, em 2016, que o Brasil conquistou nos pênaltis.

E MAIS:

Veja também