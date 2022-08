‘Não sei nem como estou viva’, diz Ana Paula Tabalipa sobre ter depressão

Ana Paula Tabalipa revelou ao podcast Lá no Pod desta segunda-feira (01), apresentado por Claudia Lira e Monique Curi, que ela luta contra a depressão há muitos anos. “Eu me tratei muito mal. Não sei nem como estou viva”, disse.







“Quando chegou perto do meu vigésimo oitavo aniversário, fiz uma carta de despedida para os meus filhos, dizendo que os amava e que queria que fossem amigos, mesmo sendo de pais diferentes”, revelou.

“Eu achava que ia morrer mesmo. Quando eu era bem pequena, fui num churrasco com meus pais e uma pessoa pegou para ler a minha mão. Essa pessoa viu um corte e falou alguma coisa no ouvido da minha mãe, que começou a chorar compulsivamente e nunca me contou. Aquilo ficou marcado na minha cabeça”, relembrou. Depois, a mãe da atriz disse que a pessoa afirmou ter visto uma vez que Ana quase morreu quando era criança.

Sobre a depressão, a artista fez um relato emocionado. “Eles [os filhos] eram pequenos, eu coloquei todos eles deitados no chão do meu quarto e não atendia mais telefone, nem campainha, nada… e falei para eles que o teto estava baixando, então não era para levantarem. Aí o Lui ligou para o meu ex-marido, que não era nem pai dele. Ele foi lá em casa, me levou para o meu psiquiatra, que na época já me atendia, mas eu estava faltando. E pegou as crianças durante um tempo, mais ou menos um mês, até que os remédios fizessem efeito”, relembrou.

Agora, aos 43 anos, Ana Paula disse que um dos maiores aprendizados dessa época foi entender quando pedir ajuda. “Eu era muito autossuficiente, muito brava. Sai de casa cedo, comecei a trabalhar com 13 anos. Mas em algum momento você tem que pedir ajuda e ali era o meu”, disse.