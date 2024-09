Não se pode isentar empresas de imposto para levá-las à periferia, diz Nunes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2024 - 10:31 Para compartilhar:

O candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse nesta segunda-feira, dia 2, que não pode isentar empresas de impostos para levá-las à periferia. Afirmou que o mínimo do ISS é 2%.

Questionado sobre o tempo gasto pela população paulistana em deslocamento e os empregos concentrados na região central da cidade, o atual prefeito defendeu a chegada de novas empresas na capital.

Mencionou um projeto de Tabata Amaral (PSB) que propõe isentar empresas na periferia de impostos, mas classificou essa ideia como “impossível” de ser implementada por lei. “Nenhum prefeito pode dar zero de imposto de ISS. As pessoas estão falando aquilo que não conhecem, são despreparadas, vendendo mentiras para as pessoas. A gente precisa ser verdadeiro”, disse.

Nunes também comentou sobre um projeto de Pablo Marçal (PRTB), acusando-o de mentir ao prometer criar 2 milhões de empregos caso seja eleito. “Não existem nem 2 milhões de desempregados em São Paulo”, ironizou.

O atual prefeito e candidato à reeleição disse ainda que deve seguir com um incentivo de abertura de empresas em áreas periféricas e ações de infraestrutura e mobilidade, ampliando as linhas de metrô.

Nunes foi o entrevistado de hoje na série de sabatinas promovida pela Rádio Eldorado com os candidatos à Prefeitura de São Paulo.