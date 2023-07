‘Não se entra duas vezes no mesmo rio’, diz Manoel Soares sobre voltar a trabalhar com Patrícia Poeta

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 10:54 Compartilhe

Manoel Soares, que no final de junho deixou a TV Globo, deu sua primeira entrevista à jornalista Sônia Abrão, do programa ‘A Tarde É Sua’, da RedeTV!. Na sabatina, o apresentador foi direto e reto ao ser questionado se voltaria a trabalhar com Patrícia Poeta.

“A vida me ensinou, com muita tranquilidade, que não se entra duas vezes no mesmo rio – porque, quando nós entramos, aquela água em que nós entramos antes já passou, e aquela pele que nós tínhamos naquele primeiro momento também já passou. Eu, obviamente, não descarto absolutamente nada. Se for algo relevante, saudável, tranquilo de acontecer, meu coração está sempre aberto a tudo”, disse Soares.

Sobre ressentimentos da Globo, ele finaliza dizendo: “A lembrança que eu vou levar do que vivi dentro da Globo são as coisas muito boas que aconteceram. Durante a pandemia, tive a felicidade de apresentar ao Brasil a pandemia dos pobres no programa Fantástico. Trabalhei por muito tempo no Profissão Repórter, com Caco Barcellos, um homem de uma sensibilidade fantástica. Seria muita falta de respeito com a vida e com essas pessoas maravilhosas se eu reduzisse meus mais de 20 anos com a Globo a uma situação ou outra”.

Manoel Soares e Patrícia Poeta, que dividiram a apresentação do programa “Encontro” por um ano, tinha uma relação conturbada. Em alguns momentos da atração, houve cenas constrangedoras de cortes e indiretas.

Saída da Globo

Por meio de um vídeo no Instagram, o ex-apresentador dos programas ‘Encontro’ e ‘Papo de Segunda’, do GNT, anunciou que deixou a emissora carioca. Na publicação, Manoel Soares ainda afirmou não estar “chateado ou magoado” e disse que este “não é o fim de nada, apenas o início de um novo ciclo”.

“Estou saindo da TV Globo depois de seis anos, foi um tempo de aprendizados e alegrias, onde cheguei até a casa de milhares de brasileiros, que pude através de reportagens ajudar pessoas a enfrentar a pandemia, injustiças sociais, despertar homens para paternidade e por aí vai”, escreveu ele na legenda do post.

“Encerro esse capítulo, mas ainda temos um livro inteiro para escrever com vocês. Aos colegas e amigos que que ficam meus votos de felicidade. Aos novos que estão chegando, bem vindos à minha vida”, concluiu.

Globo se pronuncia

Em nota divulgada à imprensa, a Globo confirmou a saída de Manoel Soares da empresa. Leia abaixo a nota na íntegra:

“O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro.”

