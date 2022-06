“Não sabia em quais condições ia voltar”, admite Serena Williams antes de Wimbledon

A americana Serena Williams, que disputará em Wimbledon (27 de junho – 11 de julho) seu primeiro torneio de simples depois de quase um ano sem jogar, reconheceu neste sábado em entrevista coletiva que não sabia com retomaria sua carreira nem em quais condições estaria para tanto.

“Não me aposentei. Precisava me curar física e mentalmente. Não tinha planos, só não sabia quando faria meu retorno e em quais condições ia voltar”, explicou a tenista de 40 anos, que tem 23 títulos de Grand Slam.





Serena não joga uma partida de simples desde seu abandono na primeira rodada de Wimbledon no ano passado, contra a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich, e explicou que não queria encerrar sua carreira com essa lembrança em sua história no torneio, do qual já foi campeã sete vezes.

“Isso foi uma grande fonte de motivação”, afirmou.

“Wimbledon não foi fácil no ano passado. Tive a impressão de estar lesionada a maior parte do ano. E depois me lesionei na coxa. Tentei jogar em Nova York, dei tudo o que podia, a cada dia, para estar preparada em todo caso, mas acabei entendendo que não conseguiria. Então pendurei minhas raquetes para me curar”, relatou.

A americana pôde treinar na quadra central de Wimbledon, a mesma que deixou chorando no ano passado, já que, ao contrário da tradição, os organizadores autorizaram treinamentos em quadra para deixar a grama menos escorregadia nas primeiras rodadas.

Serena também explicou que em meados de maio tinha decidido retornar em Wimbledon. Visando esse retorno, disputou o WTA 500 de Eastbourne nas duplas ao lado da tunisiana Ons Jabeur, número 3 do mundo.

Depois de ter caído para a 1.204ª posição do ranking da WTA, Serena ainda sonha em conquistar um 24º título de Grand Slam para igualar o recorde de Margaret Court. Na primeira rodada de Wimbledon, ela enfrentará a francesa Hamony Tan (113ª).

