‘Não sabemos’ a origem dos ruídos detectados na busca por submersível (guarda-costeira dos EUA)

A guarda-costeira dos Estados Unidos informou, nesta quarta-feira (21), que desconhece a origem dos ruídos detectados no local das buscas pelo submersível que desapareceu com cinco pessoas a bordo, enquanto se dirigia para visitar os destroços do Titanic.

“Não sabemos o que são os ruídos” ouvidos na noite de terça-feira e na manhã desta quarta na área onde se acredita que o submersível tenha desaparecido, disse o capitão Jamie Frederick, porta-voz da guarda-costeira.

“Temos que nos manter otimistas e esperançosos quando estamos em um caso de busca e resgate”, acrescentou, em declarações a jornalistas em Boston.

