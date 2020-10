“Não quiseram cobrir o salário oferecido”, diz Márcio Gomes sobre deixar Globo pela CNN

Márcio Gomes é outro dos jornalistas que deixou a Globo para ir para a concorrente, a CNN Brasil. Ele ficou na emissora por 24 anos até pedir demissão, mas garantiu que sempre deixou tudo às claras. “A CNN me chamou para um chá, e eu avisei a Globo. Não iria negociar pelas costas, jogo limpo. Outras emissoras já haviam feito contato, mas nunca levei adiante. Dessa vez foi diferente. A Globo passou a me ligar todos os dias com contraofertas, mas nenhuma delas foi suficiente. Eles não tiveram interesse em cobrir o salário oferecido”, disse em entrevista à Veja.

O jornalista foi substituto de outros profissionais desde quando voltou de Tóquio, onde foi correspondente de 2013 a 2018. Márcio voltou aos holofotes à frente do quadro “Combate ao Coronavírus” nas manhãs da Globo, quadro televisionado para todo o Brasil. “Eu estava muito confortável na emissora. O Combate ao Coronavírus foi um programa que me tirou da zona de conforto. A primeira máscara que ensinaram a fazer na TV fui eu que fiz, a primeira morte registrada foi informada no programa”, completou.

