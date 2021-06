‘Não quis atacar a Patrícia’, diz Tiago Abravanel sobre vídeo comentando fala da tia

Tiago Abravanel fez uma série de stories em seu Instagram nesta quarta-feira (2), comentando sobre o vídeo em que publicou na terça-feira (1º), no qual rebatia um comentário homofóbico de sua tia Patrícia Abravanel, durante o programa “Vem Pra Cá”, do SBT, no mesmo dia.

Em seus stories, o ator reforçou que sua fala não tinha a intenção de atacar Patrícia e disse que a discussão é necessária para a sociedade.

“Não sou dono da verdade, tenho muito a aprender. Quando coloquei o vídeo, não quis atacar a Patrícia. Eu simplesmente só esclareci e mostrei a situação dentro de um ponto de vista de quem sente isso na pele. E isso é necessário, isso precisa ser dito”, disse o Tiago.

O ator também comentou sobre as cobranças que recebeu por parte de alguns seguidores, que questionaram o fato dele não ter ligado para ela para conversar sobre o assunto.

“Em primeiro lugar, com relação a isso, eu não devo satisfação a ninguém do porquê não ligei pra ela. Mas, se vocês me permitem dizer aqui, talvez vocês achem que a gente tem uma intimidade que a gente não tem, na verdade. E aí isso só diz respeito à minha relação com ela e a relação que eu tenho com a minha família”, continua o ator.

Tiago encerra os vídeos dizendo que “seguimos com amor, com respeito. Disponível para aprender, para escutar, para conversa, para evoluir com amor e com respeito”, finaliza.

Entenda o caso

Na terça, Patrícia Abravanel acabou minimizando a homofobia durante seu programa, “Vem Pra Cá”, do SBT, ao comentar sobre a polêmica envolvendo Caio Castro e Rafa Kalimann, que também se expressaram mal sobre o assunto.

“Eu acredito que nós, mais velhos, e nós que fomos educados por pais mais conservadores, a gente está aprendendo, a gente está se abrindo, mas eu acho que é um direito também das pessoas respeitarem. Por que não concordar em discordar?”, disse Patrícia.

“Eu acho que eles realmente foram educados de uma outra maneira. Então, assim como ‘LGDBTYH’, não sei, querem respeito, eu acredito que eles têm que ser mais compreensivos com aqueles que hoje ainda não entendem direito e estão se abrindo pra isso”, finalizou a filha de Silvio Santos.

Mais tarde, seu sobrinho Tiago Abravanel usou suas redes sociais para repudiar os comentários homofóbicos feitos por Patrícia.

“Vamos falar sobre um assunto delicado. Hoje minha tia, a Patrícia Abravanel, fez um comentário no programa que me pegou de um jeito que não ficou legal. O comentário que ela fez foi em cima de um ocorrido com a Rafa Kalimann e o Caio Castro antes de ontem. Eles postaram um vídeo de um pastor falando que não concordava com o casamento gay, mas que respeitava. Isso gerou algumas retratações deles e aí, a Patrícia e o Gabriel Cartolano comentaram”, explicou.

“Opinar, você opina se uma roupa é bonita ou feia para você. Se você quer café ou chá ou se você gosta de doce ou salgado. A orientação sexual não é da opinião de ninguém. A não ser da pessoa que escolheu ser aquilo que ela é. Escolheu não. Ela nasceu assim, então, não é uma questão de opinião. Ponto. Quando se opina em relação a isso… Esse é um ato homofóbico.”, disse Tiago.

