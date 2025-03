‘Não quero ser Trump nem Milei e não vivo de bravatas’, diz Lula

(ANSA) – BRASÍLIA, 12 MAR – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não deseja se assemelhar aos mandatários dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Argentina, Javier Milei, durante discurso nesta quarta-feira (12), no Palácio do Planalto.

“Aqui não tem cavalo de pau, aqui tem política serena, discutida. Esse processo só dá certo com muita serenidade. Eu não quero ser um Trump, eu não quero ser um Milei, eu não quero fazer bravata”, declarou o petista.

“Estou tranquilo, sereno. Tenho um bom governo, bons ministros, bons presidentes de bancos, bons deputados, bons amigos sindicalistas. Por que eu faria bravata? Não, gente. Eu tenho um compromisso com este país, um compromisso com a soberania do Brasil”, acrescentou.

Lula discursou durante o lançamento de um programa de crédito consignado para trabalhadores do setor privado, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, ao lado de ministros, banqueiros e sindicalistas. (ANSA).