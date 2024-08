Não quero deixar obras minhas para serem inauguradas por outro presidente, diz Lula

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2024 - 8:50 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 30, que não quer “deixar obra minha para ser inaugurada por outro” presidente. Em entrevista à rádio MaisPB, Lula se comprometeu com a triplicação da BR-230 na região metropolitana de João Pessoa, capital da Paraíba. “O Dnit está altamente compromissado a terminar as obras, porque não quero deixar obra minha para ser inaugurada por outro. Quero terminar e poder inaugurar essas obras. Pode ficar certo que a (triplicação da) BR-230 vai sair, é um compromisso meu”, disse. O presidente afirmou, ainda, que “não é discurso que me convence”, mas a apresentação de “um projeto factível” por parte dos políticos.