“Não queria ser vacinada por você” diz moradora do RJ a Marcelo Queiroga

Conceição Campos, moradora da Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, surpreendeu o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao afirmar que não queria ter sido vacinada por ele. Marcelo participava da vacinação em massa, que ocorreu no último domingo (20), quando foi surpreendido pela mulher. As informações são do UOL.

Queiroga perguntou à mulher se ela estava feliz por ter sido imunizada. A moradora da Ilha de Paquetá, por sua vez, respondeu o ministro sem papas na língua. “Estou feliz por estar vacinada, mas não queria ser vacinada por você. Queria ser vacinada por ela”, disse Conceição, enquanto apontava para Margareth Dalcomo, pesquisadora da Fiocruz.

Campos afirmou que a rejeição ao ministro aconteceu pelo fato de ele ser “representante de um governo que fala contra a vacina, que fala contra a máscara, que fala contra a ciência”. “A vacina é verdadeira, mas a mão que me aplicou não é”, comentou Conceição.

De acordo com Conceição, sua avaliação sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é “de quem acompanha essa tragédia como cidadã, pela imprensa, pela CPI, pelo número crescente de mortos”.

“Sinto na pele o que a negação da ciência, da máscara, do distanciamento social, a recusa em comprar vacinas nos traz: mortes evitáveis e sofrimentos desnecessários”, contou Campos.

A moradora da Ilha de Paquetá ainda lamentou a difusão de remédios ineficazes e da ideia de que basta todo mundo adoecer e ir morrendo até que a pandemia acabe, a ausência de uma campanha de prevenção, a falta de testagem e de divulgação de dados. “A lista é muito triste e muito grande”, concluiu Conceição.

Veja também