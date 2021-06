‘Não querer transar durante um ano’, diz Leticia Colin sobre sexo após nascimento do filho

Leticia Colin falou um pouco da intimidade após ter o filho Uri, de 1 anos e 7 meses, fruto de seu casamento com Michel Melamed, ao jornal “O Globo”. A atriz deu à luz no fim de 2019, então teve que se virar para lidar com a maternidade durante a pandemia.

“Ser mãe é sempre difícil, com ou sem pandemia. A maternidade de primeira viagem não tem bússola, por mais que te deem dicas, é totalmente empírica. Contar com menos apoio e braços para dividir a carga horária, as dúvidas e os receios também não foi fácil. Minha mãe estava aqui quando Uri nasceu e morou conosco por quatro meses, quando a quarentena começou”, disse.

“O Michel é um pai ativo, encantado pelo processo. Temos o privilégio de morar em uma casa com jardim, mas é estranho pensar que pode ser perigoso meu filho pegar uma bola por causa do vírus. Para dar conta, também tenho analista e psiquiatra”, completou a atriz. Ela ainda acrescenta que o desejo sexual muda muito após o parto. “Considero justíssimo não querer transar durante um ano”, finaliza.

